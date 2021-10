Afya anuncia compra de plataforma RX PRO por R$ 35,4 milhões

A Afya, grupo educacional brasileiro listado na Nasdaq, anunciou nesta sexta-feira a aquisição da RX PRO, plataforma que distribui amostras personalizadas de medicamentos dos laboratórios farmacêuticos para médicos. O valor da compra é de R$ 35,4 milhões, dos quais 85% foram pagos em dinheiro e 15% em ações da companhia listada.

De acordo com a Afya, a RX PRO já entregou amostras grátis para mais de 45 mil médicos com uma experiência digital inovadora, com um NPS (métrica de qualidade) de 83 e com mais de 12 empresas farmacêuticas usando sua plataforma atualmente.

A companhia tem expectativa de receita bruta para 2021 de R$ 8,9 milhões.

A empresa também informou que poderá ser pago um earn-out de até R$ 21 milhões relacionado às conquistas da receita bruta em 2022, 2023 e 2024.

“O RX PRO incorpora o pilar da prescrição digital e fortalece ainda mais a tese do ecossistema digital da Afya”, aponta o grupo.

