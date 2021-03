Afya anuncia aquisição de statrtup de pagamentos em saúde Medicinae por R$ 5,6 mi

A Afya, grupo educacional brasileiro listado no Nasdaq, anunciou nesta quinta-feira, 25, a aquisição de 100% do capital social total da Medicinae, startup especializada em pagamentos de saúde e serviços financeiros, por meio de sua subsidiária integral Afya Participações. A operação foi fechada por R$ 5,6 milhões, pagos em dinheiro.

Segundo a empresa, a aquisição ampliará os serviços digitais de saúde da Afya, pois oferece uma plataforma financeira única que permite aos profissionais de saúde de todo o País administrar suas receitas de forma eficiente e escalável por meio do FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). “A Medicinae alivia uma série de desafios no setor de pagamentos de saúde, pois reduz longos ciclos de pagamento para profissionais e consolida informações financeiras, melhorando a experiência financeira do consumidor”, diz a companhia.

“Esta aquisição nos dará vantagens para aprimorar nossas ofertas de serviços digitais, pois resolve os desafios financeiros dos profissionais de saúde. Combinando a solução Medicinae com a escala da Afya, poderemos crescer mais rapidamente e continuar a oferecer o melhor conjunto de serviços para médicos no Brasil”, aponta Virgílio Gibbon, CEO da Afya, em comunicado.

De acordo com a companhia, a startup tem mais de 1.420 usuários cadastrados, R$ 76 milhões em transações anuais e cresce 11 vezes em receita desde 2018.

Veja também