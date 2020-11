Afya anuncia aquisição da MedPhone por R$ 6,4 milhões

A Afya, empresa brasileira de educação listada no Nasdaq, anunciou nesta quinta-feira a aquisição de 100% do capital social da MedPhone, por meio de sua subsidiária Afya Participações S.A. O valor líquido de compra foi de R$ 6,4 milhões e foi pago à vista.

De acordo com o comunicado da companhia, o MedPhone é um aplicativo de consulta de bula, dados de substâncias farmacológicas e procedimentos clínicos no Brasil, que ajuda médicos, estudantes de medicina e outros profissionais da saúde a tomar decisões clínicas mais rápidas e precisas no dia a dia.

A aplicação tem mais de 175 mil usuários registrados e mais de 58 mil usuários ativos mensais. O aplicativo tem mais de 9.100 avaliações na AppStore com uma pontuação entre 4,9 e 5.

Para a Afya, a integração do software da MedPhone com a Pebmed, empresa que produz aplicativos voltados para profissionais e estudantes do setor de saúde adquirida em julho, criará grande sinergia e permitirá que a empresa ofereça os dois produtos por meio da mesma plataforma.

