Aftosa: Paraná terá simulado para atendimento de emergência em caso de focos

São Paulo, 29/07 – O setor de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura vai participar, entre 11 e 17 de agosto, de um treinamento simulado em emergência para o atendimento a um foco de febre aftosa. De acordo com nota do ministério, o treinamento será realizado no Paraná, em uma área com cerca de 740 propriedades – no Estado, existem 176.368 fazendas com bovinos e bubalinos.

O simulado faz parte do Plano Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa (Phefa), com a Coordenação Técnica do Comitê Veterinário Permanente do Mercosul (CVP/Mercosul) e Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (Panaftosa). Além do ministério brasileiro, vão participar todos os envolvidos com a sanidade agropecuária do Brasil, incluindo produtores, representantes dos Serviços Veterinários Estaduais e da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. O simulado já foi notificado à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

Segundo o coordenador de emergência zoosanitária do ministério, Nilton de Morais, para o Brasil e os países da América do Sul, o simulado é uma oportunidade para reforçar a cooperação e a capacidade de resposta em um território com status de livre de febre aftosa. Ele disse, ainda, que todos os envolvidos na cadeia produtiva têm interesse que o simulado aconteça, para fins de treinamento. O Paraná pretende retirar a vacinação contra febre aftosa a partir de novembro deste ano, dentro do Plano Estratégico do Plano Nacional de Erradicação e Controle da Febre Aftosa (Pnefa) 2017/2026.