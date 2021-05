Aftosa: governo prorroga primeira etapa da campanha de vacinação em 14 Estados

São Paulo, 31/05 – O governo prorrogou a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em 14 Estados e no Distrito Federal, informou o Ministério da Agricultura, em nota publicada nesta segunda-feira.

O prazo se encerraria hoje, mas agora está previsto para 12 de junho no Distrito Federal; 15 de junho no Rio de Janeiro e Espírito Santo; 18 de junho em Goiás e Sergipe; 30 de junho no Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Paraíba, Pará e São Paulo; além de 3 de julho no Ceará.

O calendário nacional de vacinação prevê que sejam vacinados nesta etapa bovinos e

bubalinos de todas as idades, o que deve somar cerca de 170 milhões de animais.

Veja também