Aftosa: Amazonas é reconhecido como área livre da doença com vacinação

São Paulo, 04 – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinou nesta segunda-feira (4) documento que reconhece o Estado do Amazonas como zona livre da febre aftosa com vacinação. “O Amazonas, assim como os demais Estados da federação brasileira, hoje se coloca com a mesma possibilidade de exportação de carne bovina, suína e outras carnes”, disse o ministro em nota.

“Já comuniquei ao governador (Amazonino Mendes) que até 2023 o Brasil será livre de febre aftosa sem vacinação. Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima e Pará serão os primeiros Estados brasileiros liberados para exportação de carne para qualquer parte do mundo, sem mais esse problema da febre aftosa”, acrescentou Maggi. “O produto da região será muito valorizado, a pecuária terá plenas condições de progredir e crescer como uma atividade rentável.”

De acordo com a Agricultura, o rebanho de bovinos e bubalinos da região Norte soma atualmente 48 milhões e 240 mil cabeças.