África do Sul vence Nova Zelândia e é tetracampeã mundial de rugby

A África do Sul venceu a Nova Zelândia por 12-11 na final da Copa do Mundo de Rugby neste sábado (28), em Paris, e se tornou o primeiro país a ser tetracampeão na história do torneio.

Em um jogo muito equilibrado e com muitos erros das duas equipes, os sul-africanos aproveitaram a vantagem numérica que tiveram por 40 minutos depois da expulsão do capitão dos ‘All Blacks’, Sam Cane, para repetir o título conquistado há quatro anos no Japão, após as conquistas de 1995 e 2007.

Com a presença nas arquibancadas das lendas do tênis Novak Djokovic e Roger Federer, que usava um cachecol dos ‘Springboks’ em homenagem a sua mãe, de origem sul-africana, o Mundial de Rugby chegou ao fim na França depois de 50 dias de competição, uma espécia de ensaio geral para a organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A final da Copa do Mundo não poderia ter tido melhor cenário, com as duas melhores equipes e ambas buscando o tetracampeonato.

Os ‘All Blacks’ não conseguiram repetir o mesmo nível dos jogos anteriores, principalmente da semifinal, em que atropelaram a Argentina, e a África do Sul voltou a mostrar, como fez contra Inglaterra e França, que nenhuma outra seleção joga melhor no corpo a corpo.

Em uma reedição da decisão do Mundial de 1995, em Joanesburgo, a única entre África do Sul e Nova Zelândia até agora, o herói dos ‘Springboks’ desta vez foi Handré Pollard, que perdeu o início do torneio por lesão, autor de 12 pontos da equipe.

