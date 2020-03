África do Sul tem nova queda no PIB do 4º trimestre e entra em recessão

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul sofreu contração anualizada de 1,4% no quarto trimestre de 2019, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Stats SA, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas, que previam leve recuo de 0,2% do PIB sul-africano entre outubro e dezembro.

Com os últimos dados, a economia sul-africana entrou em recessão, uma vez que já havia encolhido 0,8% no terceiro trimestre, de acordo com número revisado da Stats SA.

De modo geral, economistas definem dois trimestres seguidos de queda no PIB como recessão. Com informações da Dow Jones Newswires.