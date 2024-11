África do Sul habilita 19 novos frigoríficos do Brasil para exportação de carnes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2024 - 10:53 Para compartilhar:

A África do Sul habilitou 19 novos frigoríficos brasileiros para exportação de carnes ao país, informou o Ministério da Agricultura em nota. Segundo a pasta, a lista inclui oito plantas de carne bovina, cinco de carne suína, 13 de carne de aves e dois de carne equina. Com a nova leva autorizada, o Brasil possui ao todo 28 estabelecimentos autorizados a exportar carnes para a África do Sul.

De acordo com o ministério, foram habilitados frigoríficos de São Paulo (seis indústrias), Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro.

A habilitação de plantas é o processo no qual o país importador autoriza cada empresa brasileira a exportar determinado produto, após aval da autoridade sanitária nacional de que os estabelecimentos cumprem os requisitos exigidos para cada mercado.

Até setembro, o Brasil exportou 7,103 milhões de toneladas de carnes, gerando receita de US$ 18,867 bilhões, segundo dados do Agrostat – sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro. Deste montante, 275.489 toneladas de carnes foram embarcadas para África do Sul, com receita de US$ 171,650 milhões.