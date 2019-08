África do Sul: comissão prevê safra de milho 12% menor que a de 2018

Kampala, Uganda, 27 – A colheita de milho em 2019 na África do Sul deve ser maior do que se esperava anteriormente, mas vai ficar abaixo da produção do ano passado por causa da seca no país, disse a Comissão de Estimativas de Safra. A nova projeção é de uma colheita de 11,017 milhões de toneladas de milho, maior do que a estimativa anterior, de 10,9 milhões de toneladas, mas 12% inferior à safra de 2018.

Segundo a comissão, a baixa produção de milho branco pode agravar a escassez de alimentos na região e provocar choques de preços, já que os estoques na Zâmbia, o único outro produtor com excedente na região, estão diminuindo.

O escritório do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) em Pretória diz que a África do Sul, que costuma ser um exportador líquido de milho, pode importar o grão pela segunda vez em uma década após a estiagem ter reduzido a produtividade. Fonte: Dow Jones Newswires.

