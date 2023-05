África do Sul abre mercado para subprodutos de origem animal do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2023 - 10:38 Compartilhe

São Paulo, 8 – A África do Sul abriu seu mercado para a importação e comercialização de subprodutos de origem animal (farinha de proteínas, sangue e gorduras de aves, suínos e bovinos) do Brasil, informou o Ministério da Agricultura, em nota. De acordo com a pasta, a aprovação do Certificado Sanitário Internacional entre os dois países, processo iniciado em 2017, foi concluída na última sexta-feira, 5. Esses subprodutos são normalmente utilizados na nutriçã animal.

Essa foi a 18ª abertura de mercado para produtos da agropecuária conquistada pelo País neste ano. “É inquestionável o aumento das exportações e da ampliação do portfólio de produtos brasileiros sendo exportados mundo afora. Fruto de uma conjuntura que favorece muito nosso sistema de defesa animal e vegetal muito eficiente, muito competente, o que garante a qualidade dos nossos produtos”, comemorou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na nota.

