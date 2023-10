África do Sul abate quase 2,5 milhões de frangos para tentar conter surtos de gripe aviária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2023 - 12:38 Compartilhe

Cidade do Cabo, 3 – A África do Sul abateu quase 2,5 milhões de frangos na tentativa de conter os surtos de duas cepas de gripe aviária, informou o governo do país nesta terça-feira. Outros 205 mil frangos morreram da doença em pelo menos 60 surtos separados em todo o país.

Mais da metade ocorreu na província de Gauteng, que inclui a maior cidade do país, Joanesburgo, e a capital, Pretória.

A doença vem afetando a indústria do país, que já sofre por uma crise de eletricidade, além de ameaçar impor uma escassez de ovos para os consumidores.

A indústria de frangos do país foi atingida neste ano por uma grave falta de energia elétrica, o que resultou em cortes de eletricidade e prejudicou os negócios. Agricultores sul-africanos disseram em janeiro que foram obrigados a abater quase 10 milhões de pintinhos por causa dos cortes, causando queda na produção e superlotação nas fazendas de frangos.

Além disso, o governo reconheceu que havia “restrições de fornecimento” de ovos e informou que agilizava novas licenças de importação, segundo a ministra da Agricultura, Thoko Didiza, que disse considerar também um programa de vacinação para interromper os surtos.

A Associação Sul-Africana de Avicultura disse que os surtos são os piores desde 2017.

O presidente do grupo de avicultura da Associação Veterinária Sul-Africana, Wilhelm Mare, disse que 8,5 milhões de galinhas poedeiras e outros 2,5 milhões de frangos usados na produção de carne poderiam ser afetados, chamando a situação de “catastrófica” para a indústria.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirmaram no mês passado que os surtos de gripe aviária estão aumentando globalmente, com mais de 21 mil surtos em todo o mundo entre 2013 e 2022. Fonte: Associated Press

