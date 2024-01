África diz que gostaria de ter sido ouvida sobre plano da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/01/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 29 JAN (ANSA) – A União Africana afirmou nesta segunda-feira (29) que gostaria de ter sido consultada sobre o “Plano Mattei”, iniciativa promovida pela premiê da Itália, Giorgia Meloni, para criar oportunidades nos países da África e combater os fluxos migratórios no Mediterrâneo.

O projeto prevê 5,5 bilhões de euros em investimentos (R$ 29 bilhões), entre financiamentos, doações e garantias para empréstimos, e homenageia o fundador da gigante italiana de óleo e gás ENI, Enrico Mattei.

Os detalhes da iniciativa foram divulgados nesta segunda, em uma cúpula Itália-África no plenário do Senado, em Roma, na presença de líderes da UA e da União Europeia.

“Senhora primeira-ministra, gostaríamos de ter sido consultados sobre o Plano Mattei. A África está pronta para discutir aspectos e modalidades de implantação. Insisto sobre a necessidade de passar das palavras aos fatos, não podemos mais nos contentar com promessas”, disse em seu discurso o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki.

No entanto, o líder da UA ressaltou que o interesse da Itália de promover um “novo paradigma” em relação à África “goza de ótima consideração no continente”. “E espero que a presidência italiana no G7 possa amplificar essa abordagem”, acrescentou.

Segundo Faki, a cooperação entre Europa e África deve ser governada pelos princípios da “liberdade” e da “vantagem recíproca”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias