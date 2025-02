Afrescos monumentais são descobertos em Pompeia

Um grande ciclo “muito raro” de afrescos monumentais que representam o séquito de Baco, deus do vinho, foi descoberto em uma sala destinada a banquetes em Pompeia, anunciou nesta quarta-feira (25) o sítio arqueológico próximo a Nápoles.

“Trata-se de um documento histórico extraordinário”, destacou o ministro italiano da Cultura, Alessandro Giuli, citado no comunicado, qualificando a descoberta como um “momento importante para a arqueologia italiana e mundial”.

Este mega-afresco, comparável ao da Villa dos Mistérios – cujas esplêndidas pinturas sobre fundo vermelho estão entre as mais famosas de Pompeia – estende-se pelos três muros de uma sala de banquetes que se abria para um jardim, explicou o sítio arqueológico em um comunicado.

Nestes afrescos, que datam dos anos 40-30 a.C., podem-se ver as seguidoras de Baco, as bacantes, representadas como bailarinas ou caçadoras portando um cabrito degolado ou uma espada, assim como jovens sátiros com orelhas pontiagudas tocando flauta ou realizando libações (um sacrifício com vinho).

No centro da cena encontra-se uma figura feminina acompanhada por um ancião que carrega uma tocha, provavelmente uma jovem mortal participando de um ritual noturno para se iniciar nos mistérios de Dionísio (o nome grego de Baco).

Todos os personagens estão representados sobre pedestais, como se fossem estátuas.

Pompeia, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é o segundo sítio turístico mais visitado da Itália depois do Coliseu (4,17 milhões de visitantes em 2024) e cobre uma superfície total de cerca de 22 hectares, dos quais um terço ainda está enterrado sob as cinzas.

Durante a erupção do Vesúvio em 79 d.C, as cinzas que caíram ajudaram a preservar muitos dos edifícios de Pompeia.

