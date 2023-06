Afresco em Pompeia mostra ‘antepassado’ da pizza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 9:50 Compartilhe

NÁPOLES, 27 JUN (ANSA) – Arqueólogos descobriram na antiga cidade romana de Pompeia, na Itália, um afresco de natureza morta que exibe um possível antepassado distante da pizza, prato que mais simboliza a gastronomia da vizinha Nápoles e de todo o país.

A obra foi encontrada durante escavações em uma residência de Pompeia, cidade devastada por uma erupção do vulcão Vesúvio no ano 79, e exibe uma espécie de bandeja de prata com um cálice de vinho e alguns alimentos.

A imagem inclui um tipo de massa redonda e plana que serve de suporte para frutas (é possível ver uma romã e talvez uma tâmara) e temperada com especiarias ou talvez uma espécie de pesto, hipótese indicada por pontos amarelados e de de tom ocre na figura.

Esse tipo de afresco, conhecido na antiguidade como “xenia”, se inspirava nos presentes oferecidos aos hóspedes segundo uma tradição grega do período helenístico (entre os séculos 3 e 1 a.C.).

O alimento visto na obra em Pompeia também é descrito na epopeia “Eneida”, de Virgílio. No sétimo livro do poema épico, os heróis troianos, ao comerem também os pães que servem de suporte para as frutas, descobrem a realização de uma profecia segundo a qual eles encontrariam uma nova pátria – Roma – quando ficassem sem comida.

O afresco fica no átrio de uma casa que tinha uma panificadora como anexo. Em maio passado, arqueólogos acharam três esqueletos de vítimas da erupção perto da área do forno dessa antiga padaria.

“Pompeia nunca cansa de surpreender, é uma caixa que sempre revela novos tesouros”, comentou o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.

Já o diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, Gabriel Zuchtriegel, disse que o afresco encontrado exibe um contraste entre uma “refeição simples e o luxo das bandejas de prata”.

“Como não pensar na pizza, também nascida como um prato ‘pobre’ no sul da Itália e que conquistou o mundo e é servida em restaurantes estrelados?”, acrescentou. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias