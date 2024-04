Afonso Nigro curado de câncer, conhece terapia de Vidas Passadas com Cintia Balotta

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 08/04/2024 - 17:55 Para compartilhar:

Explorando as Dimensões: Terapia de Vidas Passadas e a Vitória sobre o Câncer com Afonso Nigro

No podcast desta segunda-feira, dia 8, do Dimensões, mergulhamos nos mistérios da Terapia de Vidas Passadas e testemunhamos a inspiradora jornada de superação do câncer pelo cantor e produtor musical Afonso Nigro.

Em meio à discussão sobre memórias genéticas e vidas passadas, Rosana Beni recebe Afonso Nigro, que recentemente venceu uma batalha contra o câncer, graças ao alerta crucial do amigo Rodrigo Faro, a quem ele chama de seu anjo guardião. Também nos acompanha nesta jornada a psicóloga Cintia Balotta, que há duas décadas utiliza a terapia de vidas passadas como um poderoso complemento no tratamento de fobias, padrões repetitivos e até depressão.

Este é um bate-papo envolvente e motivador, refletindo a essência do podcast Dimensões.

Afonso Nigro, que iniciou sua carreira aos 8 anos, traz consigo uma vasta experiência, tendo atuado em 6 novelas e 3 minisséries. Aos 14 anos, foi selecionado pela Sony Music para integrar o grupo Dominó, onde permaneceu por 8 anos, conquistando 6 discos de ouro e 4 de platina. Atualmente, ele lidera a Nigro Entretenimento, uma empresa especializada em eventos musicais sociais e corporativos.

