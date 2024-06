++ Afluência em eleições europeias na Itália chega a 25% ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 9 JUN (ANSA) – Um quarto do eleitorado da Itália votou nas eleições europeias desde a abertura das urnas, na tarde de sábado (8), até ao meio-dia deste domingo (9). Os colégios eleitorais permanecerão abertos até 23h (horário local).

Às 12h locais, mais de 25% dos cidadãos com direito a voto tinham votado. Ao todo, mais de 51,2 milhões de pessoas foram chamadas às urnas, segundo dados do Ministério do Interior com base na contagem de participação em 58.047 dos 61.650 colégios eleitorais existentes. (ANSA).