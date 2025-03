Afinal, quem ficará com a estatueta do Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’?

O Oscar 2025, que ocorreu no domingo, 2, foi marcado pela primeira vitória do Brasil na premiação, como Melhor Filme Internacional por “Ainda Estou Aqui“. Mas, afinal, qual pessoa ficará com a estatueta? A resposta é: com o diretor do longa, Walter Salles, e não o país de origem, diferente do que havia sido divulgado anteriormente pela imprensa. A informação foi confirmada pela assessoria do filme ao site O Estado de S.Paulo.

Segundo o regimento: “a estatueta da Academia (Oscar) será concedida ao filme e aceita pelo diretor em nome dos talentos criativos do filme. Para fins de premiação, o país será creditado como ‘indicado’. O nome do diretor constará na placa da estatueta abaixo do nome do país e do título do filme.”

A obra de Walter Salles sobre trajetória de Eunice Paiva e sua família conquistou o prêmio inédito para o Brasil, que havia sido indicado cinco vezes, incluindo a edição de 2025.

A obra concorreu com o dinamarquês “A Garota da Agulha”, o francês “Emilia Pérez”, o alemão “A Semente do Fruto Sagrado” e a obra da Letônia “Flow”, que venceu por melhor filme de animação.

A produção arrecadou R$ 104.734.417,09 em vendas de ingressos no Brasil, segundo dados da Ancine (Agência Nacional do Cinema), e foi projetada na temporada de premiações com uma inesperada vitória de Fernanda no Globo de Ouro, em 6 de janeiro.