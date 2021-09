Afiliada da Globo em SC é invadida por assaltantes com máscaras de palhaço

A sede da NSC TV, afiliada da Globo em Santa Catarina, foi invadida por assaltantes usando máscaras de palhaço na madrugada desta terça-feira (21), em Florianópolis. As informações são do UOL.

Os criminosos entraram no prédio por volta das 3h da manhã e roubaram seis televisores utilizados nas redações da empresa, onde também funcionam rádios e jornais do Grupo NSC Comunicação.

No momento do roubo, não havia profissionais trabalhando no local. A invasão só foi notada no início da manhã, quando os primeiros funcionários começaram a chegar para trabalhar.

Imagens do circuito interno das câmeras captaram o momento do roubo e registraram que os assaltantes usavam máscaras de palhaços.

Ainda de acordo com o UOL, a NSC informou que foi registrado um boletim de ocorrência na Polícia Militar, e que também foi providenciado reforço na segurança das instalações da empresa.

Veja também