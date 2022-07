Affair entre Rafa Kalimann e Bruninho esfria após viagem, diz site

O romance entre Rafa Kalimann e Bruninho, atleta da seleção de vôlei, esfriou. De acordo com o Extra, os dois decidiram não levar o romance a diante após a ex-BBB viajar em missão para África, no início do mês. Outro empecilho foi que Bruninho mora em São Paulo, e Rafa no Rio.







Em entrevista ao jornal no fim de junho, a ex-BBB afirmou não querer saber de rotular a relação com o jogador de vôlei. Na ocasião, ela garantiu não ter grandes expectativas sobre relacionamentos no momento.

“Se pintar uma relação saudável, que eu ache que vai agregar na minha vida, um homem legal, que vai chegar para somar mesmo, vai fluir, vai rolar. Mas eu estou muito nessa fase de eu sou suficiente e se eu entrar numa relação é porque me apaixonei, porque eu quero viver isso, mas sem grandes expectativas”, disse ela, que antes de se envolver com o atleta viveu um rápido affair com João Vicente de Castro.