Affair entre ex-BBB Alane e José Loreto teria chegado ao fim

O affair entre Alane Dias e José Loreto não durou muito tempo. Segundo informações do jornal Extra, a ex-BBB decidiu dar um “chega pra lá” no ator, colocando um fim na possível relação.

Tudo começou com os dois sendo vistos juntos algumas vezes. Alane chegou a negar as informações, dizendo que eles eram apenas amigos, porém, na noite do mesmo dia, ela foi vista aos beijos com o artista.

Ainda segundo o Extra, no último sábado, Loreto deixou os Ensaios da Anitta e chegou a tempo de assistir à apresentação da Grande Rio nos ensaios técnicos. A escola de samba contará com a paraense como musa no Carnaval deste ano. Convidado de um camarote, Loreto teria ficado bem próximo à grade, apenas para ver Alane passar.

Fontes ouvidas pelo jornal, porém, afirmam que a ex-BBB “desencantou de Loreto, após sentir que ele estava se achando demais”.

Veja Alane nos ensaios da Grande Rio abaixo: