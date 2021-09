Affair de Rebeca Andrade é capitão do Corpo de Bombeiros

Rebeca Andrade está em um novo relacionamento. De acordo com o jornal Extra, a ginasta está saindo com Matheus Terra e já foram fotografados juntos.

Matheus é carioca, capitão do Corpo de Bombeiros do Rio e tem 29 anos. Em seu perfil no Instagram, com um pouco mais de 100 mil seguidores, o jovem compartilha muitas fotos suas. Ele já fez alguns trabalhos como modelo e tem amigos famosos, como o goleiro Hugo Souza e o jogador Pedro Guilherme, ambos do Flamengo, e a influenciadora digital e DJ Any Borges.

Rebeca Andrade, dona de uma medalha de ouro e outra de prata, e Matheus Terra foram apresentados por amigos em comum.

