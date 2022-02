Affair de Neymar, Bruna Biancardi parabeniza astro com vídeo de casal: ‘Lindo, esse é seu ano’ Apontada como nova namorada de Neymar Jr., Bruna comemora aniversário do craque de Seleção e PSG

Parabéns, Neymar! O astro do futebol brasileiro completa 30 anos neste sábado e recebeu uma mensagem especial em comemoração. Com a presença de Bruna Biancardi, apontada como novo affair do craque, em Paris, a jovem influenciadora compartilhou um vídeo com momentos íntimos de união do casal nas redes sociais. Os torcedores foram a loucura.

– Lindo, você já sabe tudo o que eu te desejo. Esse pequeno vídeo é apenas para deixar um pouco de nós registrado aqui! Esse é o seu ano. Deus abençõe a sua vida – escreveu ela em seu story, do Instagram. No breve vídeo, Neymar e Bruna aprecem cantando em karaokê e posam para fotos juntos.

Bruna soma 664 mil seguidores no Instagram. A morena está em Paris, na França, para a comemoração particular do jogador, que deve ser mais tímida esse ano. Isso porque Neymar se recupera de uma lesão no tornozelo. O casal vive se encontrando nos bastidores, mas só postou a primeira foto pública no último dia 16.

