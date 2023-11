Affair de Felipe Neto manda foto de ultrassom e deixa público curioso

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2023 - 13:43 Para compartilhar:

Uma semana após postar a primeira foto com sua affair, a estudante de Direito Juliane Carvalho, o youtuber Felipe Neto atiçou a curiosidade do público. Nesta terça-feira, 14, ele foi surpreendido com um ultrassom da jovem, de 21 anos, e compartilhou o exame com os seguidores.

“Eis que a morena me mandou um ultrassom e falou: ‘precisamos conversar'”, começou Felipe Neto. Logo, pessoas cogitaram que Juliane poderia estar grávida do youtuber. No entanto, ele explicou na sequência o resultado do ultrassom: “Era pedra no rim”.

Juliane também usou o Instagram para comentar o assunto. “Sim. Novamente. Vou surtar. Mas, desta vez, não são três e, sim, uma bem pequenininha. Está tudo bem! Eu só preciso beber água. E vocês também!”, declarou ela, que apelidou a pedra de Jubileyde.

