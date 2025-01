Affair de Belo, Rayane Figliuzzi é assaltada no Rio de Janeiro: ‘Situação de pânico’

Rayane Figliuzzi, 27, apontada como affair do cantor Belo, passou por momentos de terror ao ser assaltada na última segunda-feira, 27. Em entrevista ao site ‘Quem’, a influenciadora contou que a experiência foi “traumática” e um “choque”.

Nervosa, a empresária explica que estava a caminho de um compromisso na zona norte do Rio de Janeiro quando tudo aconteceu. “O que aconteceu hoje foi bem traumático pra mim, algo que nunca esperei passar na minha vida. Foi uma situação de pânico, de terror, que não tive reação, só fiquei em choque”, começa.

“Estava dentro do estacionamento de um shopping, não tinha passado a cancela, minha dentista tem um consultório dentro do Nova América”, relata.

Ela conta que foi ameaçada com uma arma e não reagiu. “Quando cheguei no meu carro, parou uma moto, como se eu estivesse na rua, colocaram uma arma na minha barriga e mandaram eu passar a chave do carro.”

“Só queria sair daquela situação viva, porque tenho um filho de três anos. Só passava isso na minha cabeça, que eu tinha ele na minha vida.”

“Tive meu computador roubado, meu celular roubado, todos os bens materiais que estavam no meu carro foram roubados. A polícia conseguiu achar o carro perto de uma comunidade no Jacarezinho, só que o terror que passei foi um choque”, acrescenta a empresária.

Romance com Belo

O relacionamento chamou atenção após ela ter sido flagrada no navio do cantor, no fim de 2025, mas fãs especulam que o affair existe desde maio, quando o pagodeiro terminou o casamento com Gracyanne Barbosa.

Em dezembro, a chamada de “primeira-dama” por amigos do artista, Rayane havia inclusive chegado de helicóptero na embarcação.