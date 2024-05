Afeganistão: vítmas de ataque a turistas em Bamiyan são levadas para Cabul

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/05/2024 - 20:10 Para compartilhar:

Os corpos de três turistas espanhóis e de três cidadãos afegãos foram levados neste sábado para Cabul, juntamente com várias pessoas feridas,após um atentado em um mercado da cidade turística de Bamiyan, anunciou o governo talibã.

“Os corpos foram transferidos para Cabul e estão no departamento forense”, disse o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Abdul Mateen Qani, acrescentando que havia mulheres entre as vítimas.

Os corpos e os feridos, além dos outros turistas que faziam parte do grupo de 13 pessoas, foram transportados por estrada até a capital afegã, devido às condições meteorológicas, informou uma fonte diplomática.

O chanceler espanhol, José Manuel Albares, confirmou em Madri que três turistas espanhóis morreram, um ficou ferido e foi operado em Cabul e outros dois saíram ilesos, acrescentando que os três corpos devem ser repatriados amanhã.

O porta-voz do governo de Cabul afirmou que três cidadãos afegãos morreram no ataque, um deles talibã, e acrescentou que quatro dos oito feridos são estrangeiros.

Segundo a ONG italiana Emergency, responsável por um hospital de Cabul, turistas da Noruega, Austrália e Lituânia estão entre os feridos: “Todos os pacientes estão estáveis.”

– ‘Consternado’ –

As vítimas estavam em um mercado aberto da cidade montanhosa quando um homem abriu fogo contra o grupo, contou Abdul Qani.

Anne-France Brill, que participava de um tour guiado, descreveu os segundos assustadores em que o homem se aproximou dos veículos do grupo e começou a atirar. “Havia sangue por todos os lados”, contou à AFP em Dubai, onde desembarcou hoje, afirmando que o alvo do atirador eram os estrangeiros.

O governo da Espanha lembrou que o Afeganistão é um país para onde viagens não são aconselhadas, devido ao risco de sequestros e atentados.

O ataque teria sido o primeiro contra turistas estrangeiros no Afeganistão desde o retorno do Talibã ao poder, em 2021. “Sete suspeitos foram presos”, anunciou o porta-voz do Ministério do Interior, sem informar quantas pessoas cometeram o atentado.