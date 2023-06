Afeganistão tem segunda execução pública desde o retorno do Talibã ao poder

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 7:25 Compartilhe

O regime Talibã anunciou nesta terça-feira (20) a segunda execução pública no Afeganistão desde seu retorno ao poder em 2021: um homem condenado por assassinato que foi morto no prédio de uma mesquita na região central do país.

“Foi executado em público na cidade de Sultan Ghazi Baba, no centro da província de Laghman, para que sofra e (sua morte) vire uma lição para os outros”, afirmaram as autoridades locais em um comunicado.

O condenado foi identificado como “Ajmal, filho de Naseem”, autor de cinco assassinatos.

Uma fonte do departamento de informação e cultura da província afirmou à AFP que quase 2.000 pessoas assistiram a execução, incluindo parentes das vítimas de Ajmal, e que todo o processo seguiu as regras da ‘sharia’ (lei islâmica).

As execuções públicas foram comuns durante o primeiro governo Talibã, entre 1996 e 2001, mas apenas uma uma execução havia sido anunciada desde o retorno do grupo ao poder em 2021, em dezembro do ano passado na província de Farah.

