AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2024 - 16:38 Para compartilhar:

O Afeganistão participará da COP29, a conferência climática da ONU que começa na segunda-feira no Azerbaijão, pela primeira vez desde o retorno do Talibã ao poder em 2021, disse um funcionário da diplomacia afegã à AFP neste sábado (9).

“Uma delegação do governo afegão estará em Baku”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Abdul Qahar Balkhi.

O Afeganistão é o sexto país mais vulnerável do planeta às mudanças climáticas e o governo do Talibã, que não é reconhecido por nenhum país do mundo, está tentando participar das discussões internacionais sobre o assunto.

sw/sbh/pc/jvb/dd