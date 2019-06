Afastamento de Mauro Naves gera clima de terror na Globo

Na noite dessa quarta-feira (5), William Bonner anunciou no Jornal Nacional que Mauro Naves estava afastado da Globo após envolvimento no suposto caso de estupro envolvendo Neymar. O afastamento do repórter veterano da emissora, no entanto, não caiu bem nos bastidores da emissora e agora o clima é de terror. As informações são do jornalista Daniel Castro, do Notícias da TV.

O motivo do afastamento se deve por Naves ter fornecido os contatos do pai de Neymar Jr. ao primeiro advogado de Najila Trindade – mulher que acusa o atleta de estupro.

Nos bastidores da Globo, afirmam que a emissora pegou pesado com o repórter pelo fato dele não ter comunicado aos seus superiores que tivera envolvimento no caso. No JN, Bonner informou que a Globo só soube do envolvimento de Naves porque o pai de Neymar procurou o veículo para correção de uma informação.

Ainda segundo Daniel Castro, há alguns profissionais na Globo que acham que o repórter, que tem 31 anos de casa, não merecia ter passado por isso, principalmente em horário nobre. Fontes do jornalista ainda lembram que, quando lhe convém, a Globo “explora a intimidade dos jornalistas com suas fontes”. Nesta quinta-feira (6), repórteres da Globo foram trabalhar com medo de que sejam os próximos a serem afastados.