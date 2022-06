Afastado por lesão, Jô é flagrado em pagode durante derrota do Corinthians

Afastado do jogo contra o Cuiabá, nesta terça-feira (7), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, por conta de um trauma no pé esquerdo, o atacante Jô foi flagrado tocando um pagode durante a partida, em que o Timão perdeu por 1 a 0, no Mato Grosso.





O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o jogador corintiano tocando um instrumento junto com o grupo que se apresentava, enquanto a partida era transmitida em um telão distante dele.

O torcedor que gravou o vídeo não foi identificado, mas tem a sua voz vazada no fundo das imagens ironizando a situação ao dizer ‘o homem está preocupado, sofre Corinthians’, ao se referir a Jô.

Até o momento, clube e jogador não se pronunciaram sobre a situação.

Em entrevista coletiva concedida após o jogo, o técnico Vítor Pereira disse que queria saber mais do ocorrido para poder se posicionar.

– Eu não queria, quase sem tempo para perceber o que acontecer, prefiro levar um tempo para discutir internamente o que se passou de fato. Não quero falar em cima do que me disseram. Preciso de tempo para analisar a situação e depois me pronunciar – afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Jô fez 19 jogos nesta temporada e marcou quatro gols. Essa não é primeira polêmica na temporada. Em março, o atacante faltou em dois treinos na época do seu aniversário e foi multado pela diretoria.

Jô foi flagrado no pagode enqunto Corinthians perdia para o Cuiabá (Foto: Reprodução/Internet)