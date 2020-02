Afastado do programa de Sônia Abrão, Felipeh Campos alega: “Armaram pra mim”

O jornalista Felipeh Campos, de 45 anos, que há 4 anos faz parte do time de colunistas do programa ‘A Tarde é Sua’, comandado por Sônia Abrão, na RedeTV!, teve na última sexta-feira (07) seu nome envolvido em um possível vazamento de áudio durante uma reunião realizada dentro da produtora da atração, a Câmera 5.

Além de Felipeh, o nome de outro colunista do programa, Guilherme Beraldo, também foi mencionado no vazamento do áudio, que fala sobre possíveis atrasos nos salários dos colaboradores da atração. Após o vazamento, a coisa ficou feia e acabou envolvendo até polícia no caso. Guilherme Beraldo acabou fazendo um boletim de ocorrência contra Felipeh Campos por ameaça de morte.

Com toda essa polêmica grave envolvendo o vazamento de áudio, polícia e ameaça de morte, Elias Abrão, Diretor do programa e irmão de Sônia Abrão, usou seu perfil no Twitter no sábado (08) para se pronunciar sobre o caso e anunciar o afastamento dos jornalistas da atração. ”Devido aos últimos acontecimentos, resolvi afastar do ‘A Tarde é Sua’ os colunistas Felipeh Campos e Guilherme Beraldo até que as coisas sejam esclarecidas”, escreveu Elias em sua rede social.

A IstoÉ Gente procurou o jornalista Felipeh Campos para contar a sua versão do caso e o mesmo disse que jamais faria algo desse tipo. “Eu estou há 4 anos na bancada do programa, jamais faria algo tão baixo. Tenho uma eterna gratidão pela Sônia, Elias, Margarete e o Marmita (direção da atração), isso foi uma armação, armaram pra mim. Eu não estava nessa reunião, pessoas sabem que eu não estava lá. Vou atrás dos meus direitos perante as pessoas que me acusaram de vazar o audio. Ao programa tenho minha eterna gratidão, somos uma família. Tenho respeito por todos meus amigos e colegas de trabalho, disse ele se referindo a Thiago Rocha e Vladimir Alves, Alessandro Lo Bianco, Sônia Abrão e toda a equipe do programa.

Após ser acusado de ameaçar de morte Guilherme Beraldo, Felipeh negou as acusações e disse que irá procurar a justiça. “Não ameacei ele de morte, não fiz absolutamente nada e tenho a minha consciência limpa de tudo. Vou procurar a justiça e fazer um boletim de ocorrência contra as pessoas que estão me acusando de ter vazado esse áudio, nada contra ao programa, mas sim às pessoas que estão querendo denegrir a minha imagem. Estou há 20 anos no jornalismo e há 4 no ‘A Tarde é Sua’ não preciso disso. A Sônia conhece o meu carácter”.

No domingo (09), Gilherme Beraldo usou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre o caso e soltou uma nota sobre o ocorrido. “Tomei conhecimento do meu afastamento pelo Twitter. Sobre o meu trabalho sempre fiz com muita dignidade e continuarei fazendo. Nunca quis tirar o lugar de ninguém e sempre minhas relações profissionais foram baseadas na ética e no respeito. E sobre as ameaças sofridas por jornalistas, medidas cabíveis serão tomadas”, concluiu Beraldo.

Conforme a coluna apurou com fontes da Câmera 5, produtora do programa, Felipeh Campos nunca maltratou nenhum funcionário da equipe, pelo contrário, ele sempre foi muito gentil e colaborativo com todos ao seu redor.