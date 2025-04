Afastada dos palcos, Simaria explica que filhos são prioridade: ‘Mais segurança’

Três anos após o fim da dupla musical com a irmã, Simaria explicou porque ainda não retornou aos palcos. Em entrevista à revista Marie Claire, a cantora não escondeu a vontade de voltar a performar, mas revelou que no momento tem outras prioridades.

“Quem ama a música, ama! Não tem como expulsar algo assim de você. Mas, ‘quando eu volto?’ é uma pergunta que me faço todo dia. Já estou sentindo saudade, confesso”, começou. “Tenho meus filhos [Giovanna, de 12 anos, e Pawel, de 8 anos], minha família e questões que eu ainda estou resolvendo.”

“São questões minhas. Preciso de mais segurança em casa, porque quero que meus filhos se sintam mais fortes e seguros para que eu possa sair [para os shows]”, explicou.

Ela ainda comentou sobre as mensagens de carinho dos fãs que pedem para que ela volte a cantar: “São os mesmos fãs da dupla, ainda é o mesmo público. Todo mundo que vê a Simone brilhando também quer me ver lá, assistir ao meu show e escutar o meu som. Encontro-os na rua e eles me param, perguntam quando volto e dizem que precisam de mim”.