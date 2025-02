Afastada da campanha ao Oscar, Karla Sofía Gascón desabafa: ‘Querem me cancelar’

De acordo com o Hollywood Reporter, site especializado na cobertura da indústria de entretenimento, a atriz Karla Sofía Gascón foi afastada da campanha do filme “Emília Pérez” ao Oscar 2025. A atriz espanhola se envolveu em uma série de polêmicas depois que internautas resgataram tuites antigos. A acusação é de que ela foi racista e islamofóbica nos seus posts do passado.

Depois disso, a primeira mulher trans a concorrer ao Oscar na categoria de Melhor Atriz foi às redes sociais desabafar, mais uma vez.

“Por anos, me entreguei de corpo e alma à família Emilia Pérez, como sempre faço com tudo o que amo e em que acredito. Hoje, mais do que nunca, quero agradecer aos que reconheceram meu trabalho, aos festivais que celebraram nosso filme e a cada pessoa que fez parte desta jornada”, escreveu.

Karla Sofía agradeceu à equipe do filme e disse: “Nos últimos dias, vivi uma montanha-russa de emoções. Fui transparente porque não tenho nada a esconder”.

“Apenas busco a liberdade de existir sem medo, de criar arte sem barreiras e de seguir em frente com minha nova vida. Querem me cancelar. Pergunto aos especialistas de Hollywood e aos jornalistas que conhecem minha trajetória: como seguir em frente?”, finaliza.

Emília Pérez concorre em 13 categorias no Oscar 2025, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Já Karla Sofía Gascón concorre com Fernanda Torres, Cynthia Erivo, Mikey Madison e Demi Moore ao Oscar de Melhor Atriz.