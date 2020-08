AES Tietê registra alta de 236% no lucro líquido do 2º trimestre

A AES Tietê, uma das principais geradoras privadas do setor elétrico brasileiro, registrou crescimento de 236% no lucro líquido do segundo trimestre de 2020 na comparação com igual período de 2019, para R$ 119 milhões. De acordo com a companhia, a geração de caixa medida pelo Ebitda teve alta de R$ 275,6 milhões, aumento de 22% em igual intervalo de comparação.

A receita líquida da companhia recuou 2% no mesmo período, alcançando para R$ 475,2 milhões.

