AES Tietê: PLD Horário permitirá a chegada de novos modelos de negócios

A entrada em vigor do PLD Horário, a partir de janeiro de 2021, facilitará o desenvolvimento do negócio de baterias para armazenamento de energia no mercado brasileiro, modelo de negócios no qual a AES Corp é uma das pioneiras no exterior, disse o presidente da AES Tietê, Ítalo Freitas, durante live promovida pelo Broadcast Energia em parceria com a Roland Berger.

Além disso, o novo modelo de precificação da energia vendida no mercado livre permitirá à empresa a criação de novos modelos de negócios, como a oferta de energia renovável 24/7, que consiste em oferecer apenas energia renovável para clientes que tenham essa demanda.

“Traz competitividade para o mercado. O 24/7 pode ser uma modalidade muito grande, porque hoje muitas empresas buscam isso no mundo, principalmente empresas grandes, data centers, porque o cliente do nosso cliente quer isso, e eles vão buscar países que possam entregar”.

