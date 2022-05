Aerosmith cancela shows em Las Vegas após cantor Tyler entrar em reabilitação

(Reuters) – A banda de rock Aerosmith cancelou os dois primeiros meses de shows agendados para Las Vegas depois que o vocalista Steven Tyler sofreu uma recaída em sua sobriedade e entrou em tratamento, anunciou a banda nesta terça-feira.

O grupo conhecido por sucessos como “Dream On” e “Walk This Way” planeja subir ao palco do hotel Park MGM a partir de setembro, de acordo com um comunicado publicado no Twitter.





Tyler, de 74 anos, se abriu sobre lutas passadas com abuso de substâncias, o que causou tensão com seus colegas de banda. Em 2009, Tyler disse à revista People que estava recebendo tratamento para controle da dor e um vício em analgésicos prescritos, resultante de 10 anos de lesões em performances.

O comunicado da banda na terça-feira informou que o cantor “trabalhou em sua sobriedade por muitos anos”, mas recentemente teve uma recaída após uma cirurgia no pé “e a necessidade de controle da dor”.

Tyler “entrou voluntariamente em um programa de tratamento para se concentrar em sua saúde e recuperação”, disse o comunicado.

“Estamos devastados por termos incomodado tantos de vocês”, acrescentou a banda. “Obrigado por sua compreensão e por seu apoio a Steven durante esse período.”

(Reportagem de Lisa Richwine)