Aeroportos na Itália batem recorde com 2,2 mi de passageiros

ROMA, 31 JAN (ANSA) – O número de passageiros em aeroportos na Itália em 2024 bateu recorde ao atingir quase 220 milhões de pessoas, representando um aumento de 11,1% em relação ao ano anterior.

Deste número, 146 milhões fizeram rotas internacionais, o que coloca o setor nas estatísticas pré-Covid, com um terço dos viajantes no segmento nacional e dois terços no exterior.

Em 2024, dentre os dez principais aeroportos em número de passageiros, oito ultrapassaram o limite de 10 milhões de passageiros, como Roma Fiumicino (49,2 milhões), Milão Malpensa (28,9 milhões), Bergamo (17,3 milhões) e Nápoles (12,6 milhões).

(ANSA).