Aeroportos e rodoviárias com movimento normal nesta terça em São Paulo

Nesta terça-feira (25) de carnaval, os aeroportos que atendem a capítal paulista apresentam movimento tranquilo de passageiros no início da tarde. Pela manhã o panorama também foi o mesmo.

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, não foi registrado cancelamento até as 14h. Apenas um dos 163 voos que saíram do terminal tiveram atrasos, ou seja, com espera superior a 30 minutos. Entre as chegadas, só três dos 166 voos ultrapassaram o horário previsto.

Em Congonhas, foram três atrasos entre os 110 voos previstos para sair ou chegar no terminal até as 14h. A expectativa é que o aeroporto, que fica na zona sul da capital paulista, receba 256 mil passageiros durante o carnaval.

Rodoviárias

Os três terminais rodoviários de São Paulo (Tietê, Jabaquara e Barra Funda) devem receber 707 mil passageiros até esta quarta-feira de cinzas (26).

Segundo a assessoria de imprensa da Socicam, que administra os terminais, o movimento nos terminais no momento é tranquilo, mas se intensifica entre a noite hoje e amanhã.