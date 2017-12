Aeroportos da Infraero devem receber 21,9 milhões de passageiros na temporada

Brasília – Aeroporto Internacional de Brasília –Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que os terminais administrados por ela estão preparados para a alta temporada dos aeroportos brasileiros. A previsão é de que 21,9 milhões de pessoas vão passar pelos 59 terminais da empresa entre os dias 15 de dezembro deste ano e 19 de fevereiro de 2018, entre embarques e desembarques. A previsão considera a oferta de assentos oferecidos pelas companhias aéreas para o período.

A estimativa orientou um plano de ação que vai garantir a fluidez, o conforto e a segurança de quem vai viajar de avião. O número é 4,67% superior ao movimento do mesmo período do ano passado. Entre os dias 15 de dezembro de 2016 e 19 de fevereiro de 2017, 20,9 milhões de passageiros usaram os terminais.

Segundo a Infraero, as ações para garantir fluidez, conforto e segurança dos passageiros começaram em novembro, com atividades de manutenção preventiva de equipamentos, como esteiras de embarque e desembarque de bagagens, sinalização de pista, pontes de embarque, escadas rolantes, raios-x e detectores de metal. O monitoramento dos aeroportos também foi reforçado durante o período, com supervisores capacitados para atuar na correção de qualquer situação que possa prejudicar as operações e que vão acompanhar todas as etapas de embarque e desembarque. Equipes de limpeza e manutenção também vão atuar com frequência maior, especialmente nos horários de maior movimento.

As operações nos aeroportos de Congonhas, Santos Dumont, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus serão coordenadas pelos centros de Gerenciamento Aeroportuário (CGA) localizados nesses terminais. Os CGAs são compostos por representantes da Infraero, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Polícia Federal, Receita Federal, Vigilância Sanitária, Vigilância Agropecuária e empresas aéreas. Os demais aeroportos são coordenados pelo Núcleo de Acompanhamento e Gestão Operacional, que fica em Brasília.