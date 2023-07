Aeroporto nos EUA mantém duas covas com corpos enterrados na pista principal

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 31/07/2023 - 6:25 Compartilhe

Embora a pista 10 do Aeroporto Internacional de Savannah/Hilton Head, na Geórgia (EUA), possa não ser uma aterrissagem particularmente difícil ou assustadora, ela envolve aterrissar perto de um par de túmulos. O aeroporto internacional foi construído em uma antiga fazenda, de acordo com seu site .

Quando o aeroporto de Savannah precisou se expandir durante a Segunda Guerra Mundial, o terreno incluía um cemitério pertencente à família Dotson, de acordo com o site do aeroporto. Estima-se que tenha tido cerca de 100 sepulturas, incluindo as de escravos.

A remoção dos túmulos encontrou resistência por parte dos descendentes da família Dotson, segundo o jornal The State , de Columbia, na Carolina do Sul. Por fim, todos os túmulos, exceto quatro, foram transferidos para o Cemitério Bonaventure, informou o meio de comunicação Wide Open Country em 2019.

Acreditando que seus ancestrais não gostariam de abandonar a terra que cultivavam, a família Dotson insistiu em manter a matriarca e o patriarca em seu local de sepultamento original, segundo o The State.

Os túmulos de Richard e Catherine Dotson, os fazendeiros que originalmente eram donos da terra e morreram em 1884 e 1877, ficam nas margens das pistas 10 e 28. O marcador no túmulo de Richard diz “Em repouso”, enquanto o de Catherine diz “Foi para casa para descanso”, de acordo com o The State.

Mais dois túmulos de parentes de Dotson – os de Daniel Hueston e John Dotson – podem ser encontrados nas proximidades da pista mais ativa do aeroporto, de acordo com o site do aeroporto.

O site do aeroporto diz que esses túmulos são “os únicos no mundo embutidos em uma pista ativa de 9.350 pés”.

“Diz-se que se você estiver pousando logo após o pôr do sol, duas figuras aparecerão ao longo do lado norte da pista”, escreveu a capitã de uma companhia aérea regional, Lisa Ruedy, para o site All Things Aero, segundo o The State.

Os membros da família podem visitar com uma escolta no aeroporto, de acordo com o Estado, embora não possam deixar flores. Afinal, é uma pista ativa.

