Aeroporto Internacional de Porto Alegre permanece fechado por tempo indeterminado, diz Abear

O Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) está fechado por tempo indeterminado devido à crise climática que atinge o Rio Grande do Sul. Além da interrupção dos voos, o terminal de passageiros também está inoperante.

Inicialmente, a estimativa é que o aeroporto voltasse a funcionar na próxima sexta-feira, 10. No entanto, agora não há previsão para a retomada das operações, informam a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e a concessionária Fraport.

As associadas da Abear cancelaram os voos com origem e/ou destino para Porto Alegre e flexibilizaram as regras de remarcação e reembolso.

Os passageiros devem entrar em contato com a companhia aérea para remarcação ou reembolso dos bilhetes com origem e/ou destino para a capital gaúcha.

A associação ressalta que os aeroportos das cidades gaúchas de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo estão operando, mas podem ser impactados pelas condições meteorológicas no Estado.