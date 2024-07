Aeroporto em Milão será rebatizado com nome de Berlusconi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/07/2024 - 20:01 Para compartilhar:

MANDURIA, 6 JUL (ANSA) – O governo italiano anunciou nesta sexta-feira (5) que a Entidade Nacional para a Aviação Civil (Enac) aprovou a proposta para rebatizar o Aeroporto de Malpensa, em Milão, com o nome do ex-premiê Silvio Berlusconi, morto em 12 de junho de 2023.

A confirmação foi feita pelo vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes, Matteo Salvini, durante um evento no sul da Itália.

“Hoje mesmo o conselho de administração da Enac aprovou o pedido para rebatizar o aeroporto de Malpensa com o nome de Silvio Berlusconi. Visto que a decisão final cabe ao ministro dos transportes, realmente acredito que o projeto irá adiante”, afirmou o líder do partido ultranacionalista Liga.

Inicialmente, a ideia foi lançada pelo ex-prefeito de Milão Gabriele Albertini, para rebatizar o aeroporto de Linate, e o Ministério da Infraestrutura e dos Transportes, chefiado por Salvini, amigo de longa data de Berlusconi, a recebeu com “grande interesse”.

No entanto, o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, se opôs, defendendo a regra que obriga as cidades a esperar pelo menos 10 anos para renomear um local com o nome de uma pessoa falecida.

Premiê mais longevo da história republicana italiana, Berlusconi morreu em decorrência de uma leucemia crônica e, como presidente do partido conservador Força Itália (FI), era um dos fiadores do governo de Giorgia Meloni. (ANSA).