Aeroporto de Porto Alegre só deve ser reaberto em dezembro

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, só deve ter as operações retomadas em dezembro deste ano. Nesta segunda-feira, 3, o local completou um mês fechado por causa da inundação do Lago Guaíba.

Durante a manhã, executivos da concessionária Fraport Brasil, que administra o aeroporto, receberam autoridades para uma vistoria e apresentaram detalhes sobre a situação e os próximos passos até a reabertura.

Com a diminuição do nível da água, a empresa iniciou nesta segunda o trabalho de limpeza das pistas para retirada de entulhos e detritos.

Em paralelo, segundo a Fraport, foram iniciados testes para avaliar os impactos da inundação no solo. A avaliação técnica deve durar cerca de 45 dias, a depender das condições climáticas.

A previsão é que no início de julho a concessionária tenha um raio x das necessidades de intervenções na pista. Ainda não há cálculo total dos prejuízos relacionados a equipamentos danificados ou destruídos.

“Desde que as águas começaram a baixar, a Fraport Brasil está em contato permanente com as seguradoras para avaliação do cenário, recebendo vistorias recorrentes e realizando o inventário de todos os itens que foram impactados”, disse a concessionária em comunicado.

Segundo Tomé Franca, titular da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, um cronograma para reconstrução do aeroporto será apresentado nos próximos dias.