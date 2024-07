Aeroporto de Milão-Malpensa ganha nome de Berlusconi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 11 JUL (ANSA) – O governo italiano anunciou nesta quinta-feira (11) que o aeroporto de Malpensa, em Milão, foi rebatizado oficialmente com o nome do ex-premiê Silvio Berlusconi, morto em 12 de junho de 2023.

A mudança foi estabelecida por portaria da Entidade Nacional para a Aviação Civil (Enac), que entra em vigor imediatamente.

Agora, o local passará a ser chamado “Aeroporto Internacional de Milão Malpensa-Silvio Berlusconi”.

Em nota, o Ministério da Infraestrutura e dos Transportes, liderado pelo vice-premiê Matteo Salvini, informou que “a sociedade gestora SEA cuidará das obrigações pertinentes relacionadas ao novo nome”.

Salvini também expressou “grande satisfação” com a homenagem ao seu amigo de longa data.

A mudança ocorre após o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, ter se oposto à mudança do nome do Aeroporto de Linate, defendendo a regra que obriga as cidades a esperar pelo menos 10 anos para rebatizar um local com o nome de uma pessoa falecida.

Desta forma, o governo de Giorgia Meloni decidiu fazer a homenagem em Malpensa, que fica fora do território da região metropolitana de Milão.

Premiê mais longevo da história republicana italiana, Berlusconi morreu em decorrência de uma leucemia crônica e, como presidente do partido conservador Força Itália (FI), era um dos fiadores da atual premiê.

“Assinei orgulhosamente a aprovação porque ele era um grande empresário, um grande homem de negócios, do esporte e finanças.

Para mim, ele também foi um grande político, mas quem questiona a grandeza empreendedora de um homem que criou milhões de empregos está fora de sintonia com o mundo e a história. Mal posso esperar para pousar no aeroporto Malpensa-Berlusconi”, afirmou Salvini.

A oposição, no entanto, critica a medida por homenagear um político de histórico controverso e condenado em via definitiva por fraude fiscal.

“O governo Berlusconi restaurou peremptoriamente a república das bananas. Uma república na qual, se você frauda o fisco e é condenado, intitulam um aeroporto internacional com seu nome”, afirmou o partido populista Movimento 5 Estrelas (M5S). (ANSA).