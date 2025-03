Aeroporto de Londres fecha após incêndio atingir subestação elétrica

O Aeroporto de Heathrow, na Grã-Bretanha, nos arredores de Londres, foi fechado durante esta sexta-feira, 21, depois que um incêndio em uma subestação elétrica próxima cortou a energia, interrompendo voos de centenas de milhares de passageiros no centro de viagens mais movimentado da Europa.

Pelo menos 1.350 voos de e para Heathrow foram afetados, disse o serviço de rastreamento de voos FlightRadar 24, e o impacto deve durar vários dias, enquanto os passageiros tentam remarcar suas viagens.

Cerca de 120 voos estavam no ar quando o fechamento foi anunciado, com alguns tendo que retornar ao aeroporto de origem e outros desviados para o Aeroporto de Gatwick, nos arredores de Londres, o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, ou o Aeroporto de Shannon, na Irlanda, mostraram os serviços de rastreamento.

Lawrence Hayes estava a três quartos do caminho de Londres, partindo do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, quando a Virgin Atlantic anunciou que seria desviada para Glasgow.

“Era um voo noturno e eu já tinha tido um dia inteiro, então nem sei há quanto tempo estou acordado”, disse Hayes à BBC enquanto descia do avião na Escócia. “Por sorte, consegui falar com minha esposa e ela gentilmente me reservou uma passagem de trem para voltar para Euston, mas vai ser um dia incrivelmente longo.”

Incêndio sob controle

O incêndio em uma usina de energia a cerca de 3 km do aeroporto foi controlado cerca de sete horas depois de explodir em uma bola de chamas, disse o Corpo de Bombeiros de Londres.

“Não sabemos a causa deste incêndio. É obviamente um evento sem precedentes”, disse o Secretário de Energia Ed Miliband.

Miliband disse que o incêndio também havia derrubado um suprimento de energia reserva para o aeroporto. Em nota, a assessoria do aeroporto de Heathrow informou que o incêndio não lhe deu outra opção a não ser fechar o aeroporto pelo dia.

“Esperamos interrupções significativas nos próximos dias, e os passageiros não devem viajar para o aeroporto em nenhuma circunstância até que ele reabra”, disse o aeroporto.

Heathrow é um dos aeroportos mais movimentados do mundo para viagens internacionais. Teve seu janeiro mais movimentado já registrado no início deste ano, com mais de 6,3 milhões de passageiros, um aumento de mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Janeiro também foi o 11º mês consecutivo em que teve uma média de mais de 200 mil passageiros por dia, com o aeroporto citando viagens transatlânticas como um contribuidor-chave.

A interrupção lembrou a erupção do vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia, em 2010, que expeliu nuvens de cinzas na atmosfera e criou um caos nas viagens aéreas transatlânticas por meses.

Heathrow esteve no centro de uma interrupção mais curta em 2023, quando o sistema de controle de tráfego aéreo da Grã-Bretanha foi atingido por uma pane que atrasou decolagens e pousos em todo o Reino Unido em um dos dias de viagens mais movimentados do ano.

Anita Mendiratta, consultora de aviação, disse que o impacto do fechamento será sentido ao longo de dois a quatro dias, à medida que as companhias aéreas, transportadoras de carga e tripulações forem remobilizadas e os passageiros remarcados.

“Assim que o aeroporto abrir à meia-noite de hoje, não se trata apenas de retomar os voos de amanhã, mas também do acúmulo e das implicações que ocorreram”, disse Mendiratta. “Tripulação e aeronaves, muitas não estão onde deveriam estar agora. Então, o recálculo disso será intenso.”

Desviado, cancelado e no limbo

A United Airlines informou que sete de seus voos retornaram à origem ou foram desviados para outros aeroportos e que seus voos de sexta-feira para Heathrow foram cancelados.

Pelo menos dois voos de Taiwan para Londres foram afetados, informou a Agência Central de Notícias da ilha. Um voo da China Airlines que partiu de manhã deu meia-volta e estava voltando para Taiwan. Um voo da EVA Air parou em Bangkok, uma parada planejada, enquanto a companhia aérea avaliava a situação em Londres.

A Singapore Airlines informou na plataforma de mídia social X que seu voo noturno para Londres foi desviado para Frankfurt.

O site FlightAware mostrou mais cancelamentos, incluindo dois do JFK em Nova York, um voo da Delta Airlines e um voo da American Airlines.

A National Rail cancelou todos os trens de e para o aeroporto.

O fogo iluminou o céu e escureceu as casas

O Corpo de Bombeiros de Londres enviou 10 caminhões de bombeiros e cerca de 70 bombeiros para controlar o incêndio depois que as chamas subiram ao céu quando um transformador em uma subestação elétrica pegou fogo no oeste de Londres na noite de quinta-feira.

Cerca de 150 pessoas foram retiradas de suas casas perto da usina elétrica.

“Este foi um incidente muito visível e significativo, e nossos bombeiros trabalharam incansavelmente em condições desafiadoras para controlar o fogo o mais rápido possível”, disse o Comissário Assistente Pat Goulbourne. “Graças aos seus esforços e à resposta coordenada de várias agências, contivemos o fogo com sucesso e evitamos uma propagação maior.”

A Scottish and Southern Electricity Networks disse em uma publicação no X que a queda de energia afetou mais de 16.300 residências.

Heathrow normalmente abre para voos às 6h devido a restrições de voos noturnos. Ele disse que o fechamento duraria até 23h59 de sexta-feira.

No início deste ano, o governo do Reino Unido aprovou a construção de uma terceira pista no aeroporto para impulsionar a economia e a conectividade com o mundo.