Aeroporto de Hong Kong suspende registros de passageiros

As autoridades aeroportuárias de Hong Kong suspenderam nesta terça-feira todos os registros de passageiros, retificando um comunicado anterior que anunciava o cancelamento de todos os voos com decolagem prevista para o território, depois que manifestantes pró-democracia bloquearam as instalações.

“As operações do aeroporto internacional de Hong Kong foram seriamente perturbadas. Todos os procedimentos de registro de passageiros foram suspensos”, um comunicado publicado o site do aeroporto.

“Recomendamos a todos os passageiros que abandonem os edifícios dos terminais o mais rápido possível”, completa a nota.

O comunicado não explica quantos voos seriam cancelados nem se os voos com pouso previsto para o aeroporto foram afetados pela medida.

O anúncio corrige um comunicado anterior que afirmava que todos os voos de saída haviam sido cancelados.

A decisão foi anunciada depois que centenas de manifestantes pró-democracia entraram no aeroporto pelo segundo dia consecutivo e bloquearam os passageiros nos dois terminais.

Na segunda-feira, as autoridades anunciaram a decisão sem precedentes de cancelar todos os voos de chegadas e partidas em consequência da grande mobilização.