Aeroporto de Heathrow, em Londres, está ‘plenamente operacional’ após incêndio

O aeroporto de Heathrow, em Londres, está “plenamente operacional”, declarou um porta-voz neste sábado (22), um dia depois de um incêndio em uma central elétrica obrigar o fechamento do maior aeroporto da Europa e provocar o caos no transporte aéreo mundial.

Heathrow, um dos aeroportos mais transitados do mundo, teve que fechar a maior parte de suas instalações na sexta-feira, devido a uma interrupção no serviço de eletricidade, provocada por um incêndio durante a noite na subestação elétrica de Hayes, a oeste de Londres, que abastece a área.

O fechamento de Heathrow, com voos regulares para 80 países do mundo, provocou uma série de perturbações no tráfego aéreo global, pois muitos voos tiveram que ser cancelados ou desviados.

Os primeiros aviões começaram a pousar e decolar dali ainda na tarde de sexta-feira. Foram principalmente “voos de repatriação” para “passageiros que tinham sido desviados para outros aeroportos europeus”, explicaram seus encarregados.

“Podemos confirmar que Heathrow está aberto e plenamente operacional hoje”, afirmou o porta-voz na manhã deste sábado.

“As equipes do aeroporto seguem fazendo tudo o possível para ajudar os passageiros afetados pelo apagão de ontem em uma subestação elétrica fora do aeroporto”, acrescentou.

Cerca de 1.350 voos foram afetados pelo fechamento na sexta-feira, segundo o site Flightradar24.

Para este sábado estão previstos atrasos e cancelamentos antes de o serviço ser normalizado.

“Temos centenas de funcionários adicionais nos nossos terminais e acrescentamos voos à programação de hoje para facilitar a passagem pelo aeroporto de 10.000 passageiros a mais”, declarou o porta-voz. Ele aconselhou os viajantes a consultarem suas companhias aéreas sobre as informações mais recentes sobre seus voos.

A British Airways, a maior companhia aérea que opera em Heathrow, espera que “85%” de seus voos programados neste sábado possam voar.

Aos sábados, a British Airways costuma ter cerca de 600 voos com partida e chegada neste aeroporto.

Retomar as operações “depois de um incidente tão significativo é extremadamente complexo”, explicou a companhia aérea. “É provável que todos os clientes que viajarem experimentem atrasos”, advertiu.

– Mais de 200.000 afetados –

Na sexta-feira, mais de 100.000 clientes da British Airways foram afetados pelo fechamento do aeroporto. No total, o incidente afetou pelo menos 200.000 pessoas.

Cerca de 230.000 passageiros usam Heathrow diariamente, com um total de 83 milhões por ano, o que faz dele um dos aeroportos mais concorridos do mundo e o primeiro da Europa.

A magnitude da perturbação gerou interrogações sobre a vulnerabilidade de uma das infraestruturas de transporte mais importantes do Reino Unido.

Os bombeiros afirmaram que a causa do incêndio, declarado na noite de quinta-feira, “não parecia suspeita” e que a investigação se concentrará “nos equipamentos de distribuição elétrica”.

Anteriormente, a Polícia Metropolitana de Londres anunciou que sua unidade antiterrorista chefia a investigação sobre o incêndio, dadas as suas repercussões, mas que até o momento não havia indícios de intenção criminosa.

Sob o título “caos”, vários jornais britânicos se perguntavam nas primeiras páginas neste sábado como algo semelhante pode ter ocorrido.

O diretor do aeroporto, Thomas Woldbye, pediu desculpas pelos “incômodos” causados aos viajantes e assegurou que um incidente “de tamanha envergadura” não tinha “precedentes”.

O aeroporto dispõe de várias fontes de eletricidade e de geradores de emergência, mas estes sistemas não estão projetados para garantir o pleno funcionamento da infraestrutura, segundo seu operador.

pdh/acc/meb/mvv