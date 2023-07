Aeroporto de Florianópolis é fechado após avião derrapar na pista; veja vídeo

O aeroporto de Florianópolis (SC) precisou ser fechado para pousos e decolagens na manhã desta quarta-feira, 12, após a aeronave Airbus A321, da Latam, ter derrapado na pista.

Durante a aterrissagem, um avião derrapou na pista do Aeroporto Internacional de Florianópolis nesta quarta. Todos os voos estão cancelados até as 14h no local

Imagens: Divulgação / Zurich Airport Brasil / CP pic.twitter.com/1DJtglt9KD

