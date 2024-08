Aeroporto de Catânia volta a operar após erupções no Etna

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/08/2024 - 15:01 Para compartilhar:

CATÂNIA, 15 AGO (ANSA) – Fechado após novas erupções no vulcão Etna, na Sicília, sul da Itália, o aeroporto de Catânia retomou suas operações no início da noite desta quinta-feira (15).

A atividade vulcânica teve início na última noite (14) e seguiu por toda a madrugada, levando à interrupção dos serviços aéreos na localidade ao amanhecer.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia do Observatório Etneo informou que a fumaça formada pelo vulcão ativo de maior altitude da Europa atingiu uma altura de 9,5 quilômetros acima do nível do mar em sua fase mais intensa, provocando o desvio de voos nacionais e internacionais de Catânia para Palermo, capital da região. (ANSA).