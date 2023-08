Aeroporto de Catânia é reaberto totalmente após incêndio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/08/2023 - 15:01 Compartilhe

CATANIA, 5 AGO (ANSA) – O aeroporto de Catânia foi reaberto totalmente neste sábado (5), após quase um mês operando com capacidade reduzida devido a um incêndio registrado em 16 de julho que danificou seu terminal principal.

“Assumimos este compromisso com os sicilianos e com todos os turistas que visitaram nossa ilha nas últimas semanas: o Terminal A do aertopor de Catânia voltou a funcionar hoje”, anunciou o governador da Sicília, Renato Schifani.

Segundo ele, A Entidade Nacional para a Aviação Civil (Enac) permitiu que o aeroporto regresse imediatamente à normalidade a partir desta noite após ter feito as devidas verificações e análises.

“Este é um resultado alcançado graças à solidariedade institucional e espírito de colaboração demonstrados por todos os órgãos envolvidos que aceitaram nosso apelo para chegar rapidamente a uma solução”, acrescentou Schifani, agradecendo o ministro de Infraestrutura, Matteo Salvini.

Os problemas causados pelo impacto do incêndio causaram grandes transtornos aos turistas na época de maior movimento do aeroporto. Diversos passageiros tiveram voos cancelados ou viagens transferidas para outros aeroportos da região. (ANSA).

